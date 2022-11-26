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Survivor 2023 kadrosuna sürpriz isim! Survivor 2023 yeni sezonu ne zaman başlayacak, kadrosunda hangi yarışmacılar var?

Survivor 2023 kadrosuna sürpriz isim! Yalı Çapkını'nın başarılı oyuncusu Survivor kadrosunda yer alacak mı?

Survivor başvuruları devam ederken, 2023 kadrosunda yer alacak olan isimler merak konusu oldu. 'Akıl oyunları' formatıyla yayınlanacak olan Survivor 2023 kadrosunda Yalı Çapkını'nın başarılı oyuncusunun yer alacağı iddia edildi. İşte, Survivor 2023 kadrosu ve yayın tarihi hakkında merak edilenler...

Giriş: 26.11.2022 - 15:21 | Güncelleme: ABONE OL

  • TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor 2023 yeni sezonda yeni formatla geri dönüyor. Survivor yeni sezonda akıl oyunlarının ağırlıklı olacağının altını çizen Acun Ilıcalı, yeni sezon formatının 'Survivor 2023 All Star-Fenomenler' olacağını ifade etti. Survivor 2023 kadrosunda Yalı Çapkını dizisinde rol alan ünlü oyuncunun yer alacağı iddia edildi. İşte, Survivor 2023 kadrosu ve yeni sezon tarihi hakkında merak edilen detaylar...

  • YENİ FORMATLA DÖNÜYOR! "SURVİVOR 2023 ALL STAR - FENOMENLER"

    TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programının resmi sosyal medya hesabında yayınlanan video ile Survivor 2023 başvurularının başladığı duyuruldu.

  • YENİ SLOGAN: SURVİVOR AKIL OYUNLARI

    Yeni format uygulanacağının altını çizen Acun Ilıcalı yeni sezonun sloganını 'Survivor Akıl Oyunları' olarak duyurdu. Ilıcalı "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun.'' ifadelerini kullandı.

  • SURVİVOR 2023 KADROSUNA SÜRPRİZ İSİM!

    Sosyal medyada Survivor 2023 kadrosuna ilişkin bir iddia gündeme geldi. Yalı Çapkını dizisinde Abidin rolüne hayat veren Ersin Arıcı'nın Survivor 2023 kadrosunda yer alacağı iddia edildi.

  • SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Survivor'da yarışmacı ve yeni sezonun başlangıç tarihi merak ediliyor. Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor yarışmasında yeni sezonda All Star-Fenomenler formatıyla yayınlanacağı iddialar arasında yer aldı. Fakat söz konusu iddialar hakkında henüz TV8 ve Acun Ilıcalı resmi bir açıklama yapmadı. Fakat programın 2023'ün Ocak veya Şubat ayında başlayacağı öngörülüyor.

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