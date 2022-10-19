Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı? Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının geçtiğimiz sezon Allstar kadrosu izleyici karşısına çıktı. Bu sene tahminlere göre Survivor yarışmasında fenomen isimler yer alacak. Peki, Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 yarışmacıları kimler olacak? İşte detaylar... SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Her yıl MasterChef bittikten sonra Ocak ya da Şubat aylarında başlayan Survivor'un önümüzdeki sene Şubat ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI KİMLER OLACAK? Survivor 2023'ün 'All Star- Fenomenler' olarak çekileceği iddia edildi. Fakat tam kadro net olarak açıklanmadı. Aşağıda belirttiğimiz isimler Survivor 2023 için kadroda olacağı iddia edilen kişilerdir. Hakan Hatipoğlu

Hikmet Tuğsuz

Stevan Salam

Semih Öztürk

Damla Can

Furkan Kızılay

Merve Aydın

Faster Abdü

Merve Yalçın

Yaren Alaca

Cellat