Survivor, yeni sezon maratonuna hazırlanıyor. 2022 yılında yayınlanacak maraton Ünlüler ve Gönüllüler All-Star olarak ekranlara gelecek. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı bu sezonki yarışmanın geçmiş yıllardakilerinden hepsinden daha iddialı olmasını planlıyor. Peki Survivor 2022 ne zaman başlıyor? Survivor yeni sezon yarışmacıları kimler? İşte Survivor 2022'ye dair detaylar...

SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2022 All-Star'ın ilk fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmana göre Survivor All Star 15 Ocak'ta ekran macerasına başlayacak.

SURVIVOR YENİ SEZON YARIŞMACILARI KİMLER?