Survivor 2021 yarışmacıları kimler?

Survivor 2021'de beklenen zaman geldi çattı. İlgiyle izlenen macera yarışması Survivor'ın ne zaman başlayacağı ve bu yıl kimlerin yarışacağına ilişkin açıklamalar birbiri ardına geldi. Peki büyük bir merakla beklenen Survivor 2021'in ilk bölümü ne zaman yayınlanacak?

SURVİVOR 2021 YARIŞMACILARI KİM OLACAK?

Survivor 2021 yarışmacıları arasında MasterChef Türkiye'de karşımıza çıkan Celal Sarıgül ve Mustafa Aydın yer alacak.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Barış Özbek,

Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakterini canlandıran Batuhan Karacakaya,

Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla bir hayli konuşulan oyuncu Öykü Çelik,

Issız Adam filmi ile bir dönemi kasıp kavuran oyuncu Cemal Hünal,

Ünlü komedyen Hayrettin,

Oyuncu Çağrı Atakan,

Pehlivan İsmail Balaban,

Tenisçi Melis Sezer

Geçtiğimiz yıl Survivor'dan erken ayrılan Meryem Kasap bu yıl yeni sezonda mücadele edecek.

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20:00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak.