Survivor 2021 yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman başlıyor? soruları televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Ocak ayında TV8 ekranlarında seyircisinin karşısına çıkacak olan Survivor yarışması ile ilgili detaylar da belli olmaya başladı. Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2020 yarışmasına dair ayrıntılar haberimizde.

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20:00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak.

SURVİVOR 2021 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2021 Gönüllüler ve Ünlüler olmak üzere iki gruba ayrılacak olan yarışmada takımlar belli oldu.

ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI;

Baş pehlivan İsmail Balaban,

Milli tenisçi Melis Sezer,

Oyuncu Çağrı Atakan,

Milli atlet Meryem Kasap,

Oyuncu ve komedyen Hayrettin,

Eski futbolcu Barış Özbek,

Milli basketbolcu Merve Aydın,

Oyuncu Batuhan Karacakaya,

Oyuncu Batuhan Karacakaya,

Oyuncu Cemal Hünal

GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI;

Uğurtan, Sancakay, Emin, Hanzade, Yunus Emre, İlayda, Poyraz, Sena, Ayşe, Reşat, Aleyna, Steven