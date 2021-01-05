Survivor 2021 ünlüler gönüllüler yarışmacıları kimdir? Sorusu Survivor 2021'ye sayılı günler kala takipçileri tarafından merak konusu oldu. 9 Ocak Cumartesi günü TV8 ekranlarında ilk bölümü yayınlanacak olan Survivor 2021'nin yarışmacıları da yayınlanan fragmanın ardından belli oldu. İşte Survivor 2021 yarışmacıları

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20:00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak.

SURVİVOR 2021 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2021 Gönüllüler ve Ünlüler olmak üzere iki gruba ayrılacak olan yarışmada takımlar belli oldu.

ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI;

Baş pehlivan İsmail Balaban,

Milli tenisçi Melis Sezer,

Oyuncu Çağrı Atakan,

Milli atlet Meryem Kasap,

Oyuncu ve komedyen Hayrettin,

Eski futbolcu Barış Özbek,

Milli basketbolcu Merve Aydın,

Oyuncu Batuhan Karacakaya,

Oyuncu Öykü Çelik,

Oyuncu Cemal Hünal

GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI;

Uğurtan, Sancakay, Emin, Hanzade, Yunus Emre, İlayda, Poyraz, Sena, Ayşe, Reşat, Aleyna, Steven