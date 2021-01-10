Survivor 2021 ödül oyunu dün akşam ilk kez gerçekleşti. Ünlüler ve Gönüllüler ödül oyunu için kıyasıya mücadele verdi. Yarışmanın ardından ise ada konseyinde buluşuldu. İşte 9 Ocak Survivor 2021 son bölümünde yaşananlar...

SURVİVOR 2021 ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının 9 Ocak tarihli 1. bölümünde yarışmacılar ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Zıpkın, olta gibi balıkavlama malzemelerinin verildiği ilk oyunu gönüllüler takımı 9-7 kazandı. Baraka ödülünü ise Ünlüler takımı kazandı. Barakayı kaybeden gönüllüler takım adada 3 gün barakasız yaşamaya mecbur kaldı.

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021 sezonunun ilk oyunu için ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya geldi. İlk ödül oyunu öncesinde takımlar, avantaj oyununda mücadele verdi. Bu turda kazanan Gönüllüler oldu.

Avantaj oyunu sonrasında ise Ünlüler ve Gönüllüler zıpkın, olta gibi balık avlama malzemeleri ödülü için yeniden parkura geçti. Bu etabın sonunda skor Gönüllüler 9 – Ünlüler 7 oldu. Böylece ilk oyunu kazanan gönüllüler oldu.

SURVİVOR SANCAKAY SAKATLANDI!

Meryem ile parkura çıkan Sancakay parkurda talihsiz kaza geçirerek sakatlandı. Sancakay'ın sakatlanması korku dolu anlara neden olurken önemli bir durumunun olmadığı açıklandı.

SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER GÖNÜLLÜLER KADROSU



Ünlüler Takımı

İsmail Balaban

Melis Sezer

Çağrı Atakan

Meryem Kasap

Hayrettin

Barış Özbek

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Öykü Çelik

Cemal Hünal

İlayda Şeker

Gönüllüler Takımı

Uğurtan, Sancakay, Emin, Hanzade, Yunus Emre, Poyraz, Sena, Ayşe, Reşat, Aleyna, Steven



Acun Ilıcalı ada konseyinde Gönüllüler takımından bir kadın yarışmacının Ünlüler takımına geçeceğini söyledi. Gönüllüler takımındaki yarışmacıların oylamalarıyla karşı takıma geçen isim İlayda Şeker oldu.