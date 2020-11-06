Survivor 2020 ne zaman başlayacak? sorusu yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Survivor'da geçen sene Ünlüler-Gönüllüler mücadelesi reyting rekorları kırmıştı. Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2021'nin ne zaman başlayacağı ve yarışmacıları ise merak konusu...

SURVIVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2021 yarışması, 16 Ocak ya da 23 Ocak 2021'de ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Survivor 2021'nin formatının Ünlüler-Gönüllüler mi yoksa All-Star mı olacağı ise merak konusu...

SURVIVOR 2021 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2021'de henüz yarışmacılara belli olmadı ancak sosyal mecralarda Turabi, Uğur Pektaş ve Hikmet Tuğsuz gibi isimlerin yeniden Survivor'da yarışabileceği iddiaları konuşuluyor.