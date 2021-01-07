Survivor 2021'de heyecan 9 Ocak Cumartesi günü başlıyor. Büyük gün öncesi heyecanla beklenen Survivor 2021'in kadroları da belli oldu. Peki Survivor 2021 Gönüllüler takımında kimler var? İşte isim isim Survivor 2021 Gönüllüler kadrosu...

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU

Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından duyurduğu Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda;

Yiğit Poyraz - Tekstil Mümessili

Sancakay Ilım Morgül - Oyuncu ve ses sanatçısı

Emin Günenç - Oyuncu

Sena Özdemir - Atlet

Steven Salam - Futbolcu

Aleyna Kalaycıoğlu - Plaj voleybolu oyuncusu

Hanzade Ofluoğlu - Sunucu ve flagfootball oyuncusu

Yunus Emre Karabacak - Pehlivan

Sultan Reşat Hacıahmetoğlu - Vücut geliştirmeci

İlayda Şeker - Öğrenci

Ayşe Yüksel - Tenis antrenörü

Uğurtan Dora - Oyuncu, tercüman, sporcu