Survivor 2021'de final gecesini Survivor sunucusu Murat Ceylan sunuyor. En önemli gecede Acun Ilıcalı'nın yer almaması merak uyandırdı.

SURVİVOR 2021 FİNALDE ACUN ILICALI NEDEN YOK?

Murat Ceylan bu soruya, Acun Ilıcalı'nın şöyle cevap verdiğini vurguladı: "Bu kadar aydır sundun. Ben de sana Survivor finalini açtıracağım dedi"

Acun Ilıcalının gecenin ilerleyen anlarında Survivor 2021'i sunması bekleniyor.