Survivor 2021'de dev final geldi çattı! Son dörde Aleyna, Ayşe, İsmail ve Poyraz kaldı. Çarşamba akşamı oynanan oyunda bir kişi İstanbul'daki finale adını yazdıracak. İki kişi eleme potasına çıkacak. Peki Survivor 2021 final ne zaman, hangi gün? İşte detaylar...

SURVİVOR 2021 FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor 2021'in yarı finali 24 Haziran Perşembe akşamı, finali ise 25 Haziran Cuma akşamı düzenlenecek. Bir kişi Survivor 2021'in şampiyonu olacak.