Survivor 2020'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlarak heyecana neden oldu. Adım adım finale doğru yaklaşan Survivor'ın 131. yeni bölümünde neler olacak? Yeni bölüm tanıtımında Sercan'ın elenmesinin ardından oynana ilk dokunulmazlık oyununda Cemal Can galip gelmişti. Cemal Can, konseyde Elif'in ismini verdi. Bu bölümde ise final dörtlüsü belli olacak ve son konsey yaşanacak. Survivor'dan elenen isim belli olacak. Peki, Survivor 131. yeni bölümünde neler yaşanacak? Survivor'da yeni bölümde kim elenecek?
SURVİVOR'DA KİM ELENECEK?
Türkiye'nin en sevilen ve büyük bir heyecanla takip edilen yarışması Survivor 2020'nin yeni bölüm tanıtımı yayınladı. Adım adım finale doğru yaklaşan Survivor'ın 131. yeni bölümünde neler olacak? Yeni bölüm tanıtımında Sercan'ın elenmesinin ardından oynana ilk dokunulmazlık oyununda Cemal Can galip gelmişti. Cemal Can, konseyde Elif'in ismini verdi. Bu bölümde ise final dörtlüsü belli olacak ve son konsey yaşanacak. Survivor'dan elenen isim belli olacak. Peki, Survivor 131. yeni bölümünde neler yaşanacak?
Survivor'da yeni bölümde kim elenecek? Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllülerin yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de TV8'de...
SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Survivor son bölümde çok kritik bir dokunulmazlık için mücadele verildi. Yarışmacılar, finale sayılı günler kala kendileri için çok büyük anlam ifade eden bu dokunulmazlık oyununda çamurlu bir parkurda mücadele verdi. Önce sıralama için tek tek parkura çıkan yarışmacılar ardından birbirleriyle mücadele edip isimlerini bir üst tura yazdırmak için çaba sarf etti. İlk önce çeyrek final mücadelesinin verildiği oyunda Cemal Can ile Yasin karşı karşıya geldi. Bu mücadeleyi kazanan Cemal Can yarı finalde yani bir üst turda Berkan ile mücadele etti. Berkan'ı yenen Cemal Can adını finale yazdıran isim oldu. Öte yandan Barış Murat Yağcı ile Elif Gören arasında da final için kıyasıya bir müadele vardı. Barış ile Elif mücadelesinde gülen taraf Barış oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!