Survıvor 2020 Burak Yurdugör kimdir?

Tv8'de yayınlanan Survıvor 2020 Gönüllüler kadrosunda yer alacak olan isimler arasında Burak Yurdugör'de var. Peki Burak Yurdugör kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Burak Yurdugör hayatı...

Burak Yurdugör

Burak Yurdugör kimdir?

21 yaşında İstanbul doğumludur. Babası İsviçre Zurich doğumlu fakat kökeni İstanbul ve Yemen'e dayanıyor. Bir kız kardeşi var. Babannesi ve ailesi ile beraber yaşıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun. Şuan da Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümü okuyor. Spora ilk okulda başladı. Yüzme branşı ile belli bir süre basketbolu beraber oynadı ve üniversitede de kısa süreliğine amerikan futbolu oynadı. Aktif olarak şuan da crossfit ve fitness ile uğraşıyor.