30 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şubat ayında Türkiye-Yunanistan konsepti ile ekran hayatına başlayan Survivor 2019'da, büyük final için heyecan başladı. 30 Haziran'da yayınlanan 109. bölümde, yarı finale kalan isimler belli oldu. İşte, Survivor 2019'un merak edilen finalistleri.
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor 2019'un ekranlara gelen 109, bölümünde Emre ile Seda arasındaki SMS oylamasının sonucunda rakibinden daha fazla SMS alarak yarı finale kalan isim Seda oldu. Böylece yarı finalde elenen yarışmacı Emre oldu. Seda ise yarı finalde Yusuf ve Okay ile yarı finaldeki ikinci oylamaya kaldı. Yusuf, Seda ve Okay arasında yapılan oylama sonucu bir isim daha yarışmaya veda edecek.
Emre yarışmadan elendiğinin açıklanması sonrası duygusal bir konuşma yaptı. Emre, duygularını "Ben Survivor'u çok sevdim. Survivor sevdasıyla azmettim." şeklinde açıkladı.
SURVİVOR 2019 FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU
Survivor'ın 29 Haziran tarihli bölümünde Türk yarışmacılar arasında yarı final oyunu oynandı. Yarı final oyununda Yusuf, Okay, Emre ve Seda bireysel olarak oynadı. Oyunun ilk galibi Yusuf oldu, ikincisini Okay, en son ise Seda kazandı. İlk kaybeden Emre oldu. Emre yarı final öncesinde oylamaya çıktı.
Survivor Türkiye Yunanistan yüz sekizinci bölümde ikinci sıralama oyununda ilk oyunun kazananları Okay, Seda ve Yusuf yarı finale kalmak için mücadele ettiler. Yarı finale gideceği kesinleşen ilk isim Okay oldu. İkinci isim Yusuf oldu.
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