Survivor 2021’de dün akşam, İsmail Balaban’ın karşısına üç rakip çıktı ve hepsiyle ayrı ayrı güreş challenge yaptı. İzleyiciler ve güreş meraklılar, başpehlivanın göstereceği performansı merakla bekleniyordu. Sonrasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda beş yarışmacı arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Dokunulmazlığı kazanan isim, ada konseyinde haftanın ikinci eleme adayını belirledi. Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte cevabı...

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyunu için çıkılan parkurda engelleri aşarken parkurda boyunca kolyeleri de toplamaları gerekiyor. Finalde atış öncesi kum torbası ile yolu açmaları ve sonra mekanizma ile taşınan sepete masa üzerinden iki basket atışı yapmaları gerekiyordu. Dokunulmazlık oyunu, yarışmacıların zamana karşı sıralama turu ile başladı. İlk turda en iyi üç süreyi yapan isimler sırasıyla Poyraz, Aleyna, Ayşe oldu ve bu isimler yarı finale direkt kaldı. Ön eleme turunda ise İsmail Balaban ile Berkay eşleşti.

Ön eleme turunda İsmail Balaban, 3-0 skorla Berkay'ı yendi. Yarı finaldeki eşleşmeler ise Ayşe - Aleyna, İsmail - Poyraz şeklinde oldu. Yarı finalde kazanan İsmail Balaban ile Aleyna Kalaycıoğlu finalde karşı karşıya geldi. Finalde ise 5-2 skorla kazanan İsmail Balaban, dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

İSMAİL BALABAN VE GÜREŞ CHALLENGE MÜCADELESİ!

Survivor 2021’de bu akşam merakla beklenen bir challenge ekrana geldi. Acun Ilıcalı, geçen hafta ada konseyinde İsmail Balaban’ın karşısına çıkacak üç ismi açıklamıştı. Bu üç isimden İsmail Balaban’ı yenen olursa bir ödül kazanacaktı. Ve bu ödül, beş arkadaşını Dominik’e tatile getirme şeklinde idi. Acun Medya ekibinden olan üç isim karşısında İsmail Balaban'ın en çok zorlayan Çavuş lakaplı Mustafa oldu. Üç iddialı kişiyle tek tek ringe çıkan İsmail Balaban, rakipleri karşısında deneyimi ile galip gelmeyi başardı.

SURVİVOR'DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor’da haftanın ilk dokunulmazlığı kazanan Aleyna olmuş ve eleme adayı olarak Ayşe'yi göstermişti. Bu akşam dokunulmazlığı kazanan isim İsmail Balaban oldu. İsmail Balaban, ada konseyinde eleme adayı olarak tercihini Poyraz'dan yana kullandı. Böylece haftanın ikinci eleme adayı Poyraz oldu.