Survivor 121. bölüm konsey toplantısında ikinci eleme adayı belli oldu. Survivor 2. bireysel dokunulmazlık oyununu Kırmızı takımdan kazanan yarışmacı ada konseyinde bir isim söyledi ve bu isim Survivor 2020 121. bölümde ikinci eleme adayı oldu. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? İşte 28 Haziran Survivor son bölümde yaşananlar...

SURVIVOR 122. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SERCAN İLE NİSA'NIN ARASINDA SES KAYDI

Survivor 2020'nin 121. bölüm konsey toplantısında Acun Ilıcalı, Kırmızı takımdan Survivor Sercan ve Mavi takımdan Survivor Nisa'nın ses kaydıyla ilgili konuştu. Acun Ilıcalı konsey toplantısında Survivor 2020 yarışmacılarına: "Yarın ilk ve son kez açıklama yapacağım" dedi.

SURIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi takımından Survivor Berkan- Kırmızı takımından Survivor Sercan'ın mücadelesi finalde Survivor 2020'de heyecan dolu anlar yaşattı. Survivor 2020 121. bölümde 2. bireysel dokunulmazlık oyununu kazanarak dokunulmaz olan isim Sercan oldu.

SURVIVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2020'nin 121. bölüm konsey toplantısında ikinci eleme adayı belli oldu. Survivor 2. bireysel dokunulmazlık oyununu Kırmızı takımdan Survivor Sercan kazandı. Survivor Sercan, 121. bölüm ada konseyinde bir isim daha söyledi ve bu isim Berkan oldu.