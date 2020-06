Survivor 2020'nin 113. bölüm konsey toplantısında ilk eleme adayı belli oldu. Survivor 1. bireysel dokunulmazlık oyununu Mavi takımdan Survivor Cemal Can kazandı. Survivor Cemal Can, son bölümde ada konseyinde bir isim söyledi ve bu isim haftanın ilk eleme adayı oldu. İşte 20 Haziran Survivor 'da yaşananlar...

SURVIVOR 114. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DOKUNULMAZLIKOYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık ödülü için kıyasıya bir mücadele yaşandı Cemal Can ve Sercan Yıldırım finale yükseldi. Dokunulmazlığı kazanan isim 2’de 2 yapan Cemal Can oldu. Dokunulmazlık ödülünü kazanan Cemal Can eleme adayını belirledi.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ünlüler Gönüllüler konsepti ile başladığı yeni sezonunda 4,5 ayı geride bırakan Survivor 2020’de heyecan gün geçtikte daha da artıyor. 20 Haziran 2020 tarihli Survivor 113. Bölümde son sekize kalan yarışmacılar arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunda diğer yedi rakibini geride bırakan Cemal Can, Survivor 2020 çeyrek finalinde ilk bireysel dokunulmazlığı kazandı ve ada konseyinde bir kişiyi potaya gönderme hakkı kazandı.

Cemal Can, ada konseyinde eleme adayı olarak ise Evrim’in ismini verdi. Survivor Cemal Can, uzun bir açıklama ile haftanın ilk eleme adayı olarak Survivor Evrim’in ismini söyledi. Survivor Evrim, isminin çıkması sonrasında ilk olarak Cemal Can’a dair düşüncelerini açıkladı. Şaşırmadım şaşırtmadı diyen Evrim, bundan sonra çıkacak diğer iki adayı beklediğini belirtti.