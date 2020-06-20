Survivor 113. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu yarışmanın bu akşamki bölümünü merak eden izleyicilerin gündeminde. Survivor'ın dün akşamki son bölümünde ödül için kıyasıya rekabet ekranlara taşındı. Barış Murat Yağcı'nın sakatlanarak yere yığılması herkesi korkuttu. İşte 2020 Survivor ile ilgili son gelişmeler...

SURVİVOR 113. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yarışmanın izleyicileri, Survivor'da bu akşam neler yaşanacağı ile ilgili merakını gidermek için yarışmanın fragmanını araştırıyor. Ancak Survivor 113. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020'de bu akşam ödül oyunu mücadelesi ekrana geldi. Survivor'da çeyrek finale kalan sekiz yarışmacı, büyük ödülü kazanmak için yarıştı. Survivor 2020 çeyrek finalinin ilk takımları Elif ve Yasin'in kaptanlığında kuruldu. Bu iki takım, 19 Haziran Cuma akşamı ekrana gelen Survivor 112. bölümde ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Takımlar arasında ilk olarak avantaj oyunu oynandı. Bayrak yarışı sonunda mücadeleyi Mavi takım kazandı ve ödül oyununda seçim avantajını elde etti.

Survivor yeni bölümde Elif, Sercan, Berkan ve Evrim'den oluşan Kırmızı takım, Yasin, Nisa, Cemal Can ve Barış'tan oluşan Mavi takım ödül oyununa çıktı. Oyun öncesinde Murat Ceylan'ın özel bir jet ile başlayan büyük ödülün detaylarını açıkladı. Büyük ödülün detayları belli oldukça yarışmacılar daha hırslandı. Olimpik bir havuz üzerine kurulan Survivor ödül oyunu parkuru, yarışmacıların nefes kesici mücadelesine neden oldu.

Büyük ödül için kıran kırana mücadele sonrasında skor 9-9'a geldi ve bayrak yarışı yapıldı. Kırmızı takımdan Berkan ile Sercan, Mavi takımdan Yasin ile Barış ödül oyunu bayrak yarışına çıktı. Başa baş geçen mücadele sonunda Sercan ile Barış arasında geçen atış mücadelesi, Survivor'da ödül oyununu kazandıran takımı belirledi. Survivor'da ödül oyununu Kırmızı takım, Mavi takımı 10'a 9 skorla yenmeyi başardı.