Survivor 2021 yarışması için heyecanlı bekleyiş başladı. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunda gerçekleştirilen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Bu sene tekrar ünlüler - gönüllüler olarak ekranlara gelecek olan Survivor, kadrosunda sürpriz isimler bulunduruyor. Peki Survivor 2020 ne zaman başlayacak? İşte Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımı...

SURVİVOR 2021 FRAGMANI YAYINLANDI

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20:00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak.

SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER TAKIMI

Yiğit Poyraz - Tekstil Mümessili

Sancakay Ilım Morgül - Oyuncu ve ses sanatçısı

Emin Günenç - Oyuncu

Sena Özdemir - Atlet

Steven Salam - Futbolcu

Aleyna Kalaycıoğlu - Plaj voleybolu oyuncusu

Hanzade Ofluoğlu - Sunucu ve flagfootball oyuncusu

Yunus Emre Karabacak - Pehlivan

Sultan Reşat Hacıahmetoğlu - Vücut geliştirmeci

İlayda Şeker - Öğrenci

Uğurtan Dora - Oyuncu, tercüman, sporcu

Ayşe Yüksel - Tenis antrenörü

SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER KADROSU

Batuhan Karacakaya – Oyuncu

Çağrı Atakan – Oyuncu

Melis Sezer – Milli Tenisçi

İsmail Balaban – Baş Pehlivan

Hayrettin – Oyuncu

Öykü Çelik – Oyuncu

Cemal Hünal – Oyuncu

Merve Aydın – Milli Basketbolcu

Meryem Kasap - Milli Atlet

Barış Özbek - Futbolcu