Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerTelevizyon

Survivor 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor 2021 ne zaman başlayacak?

Survivor 1. bölüm fragmanı yayınlandı. 2021 Survivor yarışmasında bu sene yarışmacılar ünlüler ve gönüllüler takımları olarak yarışacak. Kıran kırana mücadeleye sahne olan Survivor'da bu sene mutlu sona kim ulaşacak. Peki Survivor 2021 ne zaman başlayacak? İşte cevabı

09.01.2021 - 09:58 | Güncelleme: ABONE OL
Survivor 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor 2021 ne zaman başlayacak?

Survivor 2021 yarışması için heyecanlı bekleyiş başladı. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunda gerçekleştirilen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Bu sene tekrar ünlüler - gönüllüler olarak ekranlara gelecek olan Survivor, kadrosunda sürpriz isimler bulunduruyor. Peki Survivor 2020 ne zaman başlayacak? İşte Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımı...

SURVİVOR 2021 FRAGMANI YAYINLANDI

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20:00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak.

SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER TAKIMI

Yiğit Poyraz - Tekstil Mümessili

Sancakay Ilım Morgül - Oyuncu ve ses sanatçısı

Emin Günenç - Oyuncu

Sena Özdemir - Atlet

Steven Salam - Futbolcu

Aleyna Kalaycıoğlu - Plaj voleybolu oyuncusu

Hanzade Ofluoğlu - Sunucu ve flagfootball oyuncusu

Yunus Emre Karabacak - Pehlivan

Sultan Reşat Hacıahmetoğlu - Vücut geliştirmeci

İlayda Şeker - Öğrenci

Uğurtan Dora - Oyuncu, tercüman, sporcu

Ayşe Yüksel - Tenis antrenörü

SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER KADROSU

Batuhan Karacakaya – Oyuncu

Çağrı Atakan – Oyuncu

Melis Sezer – Milli Tenisçi

İsmail Balaban – Baş Pehlivan

Hayrettin – Oyuncu

Öykü Çelik – Oyuncu

Cemal Hünal – Oyuncu

Merve Aydın – Milli Basketbolcu

Meryem Kasap - Milli Atlet

Barış Özbek - Futbolcu

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum yapıyorum'
Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum yapıyorum'
Akın akın gidip kilo kilo aldılar
Akın akın gidip kilo kilo aldılar
Başına gelenlerden sonra bu yazıyı astı!
Başına gelenlerden sonra bu yazıyı astı!
Fena yakalandı! Rezil oldu
Fena yakalandı! Rezil oldu
Survivor 2021 ne zaman başlayacak?
Survivor 2021 ne zaman başlayacak?
Survivor 2021 yarışmacıları kimler?
Survivor 2021 yarışmacıları kimler?
Survivor 2021 yarışmacıları kimler?
Survivor 2021 yarışmacıları kimler?
Yeni yüzyılın en büyük hırsızlığı artık “kişisel verilerimiz”
Yeni yüzyılın en büyük hırsızlığı artık “kişisel verilerimiz”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X