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Sürülerin tozlu yolculuğu fotoğraf sanatçılarından ilgi görüyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde besiciler tarafından Nemrut Dağı eteklerinden Van Gölü sahiline getirilen küçükbaş hayvan sürülerinin, gün batımındaki tozlu yolculuğu fotoğraf sanatçılarından ilgi görüyor

04.08.2021 - 17:21 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Tatvan'ın Kıyıdüzü köyündeki besiciler, küçükbaş hayvan sürülerini otlatmak için ilkbahar aylarından itibaren Nemrut Dağı'nın eteklerindeki yaylalara çıkıyor.

     

  • AA'nın haberine göre günde iki kez 15 kilometre mesafedeki köye getirilen hayvanların, hem süt sağımı yapılıyor hem de su ihtiyaçları burada karşılanıyor.

     

  • Kavurucu sıcakta ilerleyen sürülerin vadiden geçerken çıkardıkları toz bulutunun, gün batımının kızıllığıyla bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturuyor.

     

  • Her yıl birçok ilden Bitlis'e gelen fotoğraf sanatçıları, toz bulutu içinde ilerleyen sürüleri görüntülemeye çalışıyor. Fotoğraf sanatçısı Fatih Mehmet Özdemir, farklı illerdeki fotoğraf sanatçılarıyla sürülerin tozlu yolculuğu için Tatvan'a geldiklerini söyledi.

     

  • Tatvan'ın doğal güzelliklerini ve Kıyıdüzü köyündeki sürülerin yolculuğunu fotoğraf karelerine yansıttıklarını anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

     

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