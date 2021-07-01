Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Göcek açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

AA'nın haberine göre, ekiplerin müdahalede bulunduğu 11 metrelik teknedeki biri çocuk 4 kişi kurtarıldı. Kurtarılan kişiler, Fethiye Limanı'na götürüldü.