Sürücüye bıçak çekti! Taksiyi böyle çaldı!

İstanbul Beyoğlu Tomtom Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda saat 05.00 sıralarında yaşanan olayda taksici Gaffari T., ticari taksiyle gece Esenler metro bölgesinden bir yolcuyu aldıktan sonra Beyoğlu istikametine doğru ilerlemeye başladı.
BANKAMATİKTEN PARA ÇEKTİ
İHA'da yer alan habere göre Taksim bölgesine gelen ticari taksi sürücüsü, müşterinin istekleri doğrultusunda bu bölgede bir süre dolandı. Bir bankaya ait bankamatikten para çeken gaspçı daha sonra tekrar araca binerek hareket etmesini istedi.
TAKSİCİ ARAÇTAN ATLAYIP KAÇTI
Caddeye gelindiğinde ise araçtaki gaspçı, taksiciyi gasp etmek için bıçak çekti. Gaspçının bıçak çekmesi üzerine ticari taksi sürücüsü Gaffari T., kendisini araçtan aşağıya atarak arkasına bile bakmadan kaçmaya başladı.
GASPÇI SÜRÜCÜ KOLTUĞUNA GEÇTİ
Gaspçı ise sürücü koltuğuna geçerek araçla hızlıca olay yerinden kaçtı. Olayın şokunu atlatan ticari taksi sürücü Gaffar T.’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
FATİH'TE TAKSİYİ TERK ETTİ
Olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda zanlının Fatih’e giderek taksiyi burada terk ettiği tespit edildi.
ŞEHİR DIŞINA KAÇTI YAKALANDI
Takside inceleme yapan ekipler ardından sahibine teslim etti. Öte yandan gaspçıyla ilgili çalışmalara devam eden polis ekipleri, zanlının emniyette çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Faruk T. olduğunu belirledi. Devam eden çalışmalarda şehir dışına kaçtığı tespit edilen gaspçı, bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Beyoğlu’nda ticari taksi sürücüsünün gaspa uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, ticari taksi içerisinde bir hareketlerin yaşandığı daha sonrasında taksi sürücüsünün araçtan atlayarak kaçtığı ve gaspçının da araca binip olay yerinden kaçtığı görülüyor.
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