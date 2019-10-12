12 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TOSB (Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) İnovasyon Merkezi ve İTÜ OTAM (Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi) işbirliğiyle faaliyetlerine başlayan “Sürücüsüz Araç Test Parkuru” firmalar ve start-up’lar tarafından ilgi görmeye başladı.
Kısa sürede sürücüsüz ve elektrikli araç teknolojilerine yönelik birçok testin gerçekleştiği Sürücüsüz Araç Test Parkuru’nun ilk misafirlerinden birisi de elektrikli araçtan başka bir elektrikli araca kablosuz şekilde şarj imkân sağlayan yerli girişim Car4Future oldu.
Aynı zamanda mobil uygulama üzerinden yakın çevredeki elektrikli araç sahiplerinin birbirleriyle iletişim kurmasının da önünü açan Car4Future, TOSB yerleşkesinde bulunan Sürücüsüz Araç Test Parkuru’nda ilk testlerini gerçekleştirdiği belirtildi.
'GİRİŞİMLERE DESTEK VERİYORUZ'
Türkiye’nin otomotiv ana sanayi ve tedarik sanayisiyle dünyaya örnek olan ülkelerden birisi olduğunu hatırlatan TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, "Yerleşkemizde bulunan ve TOSB İnovasyon Merkezi’mizin ve İTÜ OTAM'ın koordinasyonuyla açılan sürücüsüz araçlar test parkuru için beklentimizin çok üzerinde geri dönüşler aldık. Burayı sadece bir üretim merkezi değil, aynı zamanda Ar-Ge ve inovasyon merkezi olarak da tanımlıyoruz. Bu kapsamda geleceğe yönelik girişimler için altyapı, enstitü, yatırımcı ve hatta fonların ilgi duyması noktasında elimizden gelen her şeyi yapmayı çalışıyoruz. Car4Future’ın geliştirdiği teknoloji otomotiv endüstrisi için büyük önem taşıyor. Nasıl bugün telefonların kablosuz bir şekilde şarj edilmesi yaygınlaştıysa, gelecekte de kablosuz araç şarj etmenin önemi büyük olacaktır" diye konuştu.
1 AYDA 7 FİRMA TEST YAPTI
Sürücüsüz Araç Test Parkuru ile otonom araçlar üzerine çalışmalar yapan firmaların altyapı sıkıntısı yaşamalarının önüne geçtiklerine değinen İTÜ OTAM Genel Müdürü ve TOSB İnovasyon Merkezi Genel Koordinatörü Ekrem Özcan da, "Parkurumuzda 200 metre çift yönlü düz yol, 500 metre tek yönlü düz yol ve 3.8 km çevre yol olmak üzere 3 parkurumuz bulunuyor. Son 1 ay içerisinde, içerisinde global markaların da bulunduğu 7 farklı firma ve kurum, hız sabitleyici, şerit tanıma, yaya ve levhaları tanıma, trafik ışıklarını algılama gibi çeşitli çalışmalarını parkurlarımızda yürütüyorlar" dedi.
Sürücüsüz Araç Test Parkuru, geçtiğimiz aylarda TOSB İnovasyon Merkezi ve İTÜ OTAM işbirliğinde devreye alınmıştı. Parkur, Gebze’de yer alan TOSB yerleşkesinde tüm kurum, kuruluş ve girişimlere hizmet veriyor.
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