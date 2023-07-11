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        Sürücüsünün çalıştırdığı araç alev topuna döndü!

        İstanbul Maltepe'de sürücüsünün çalıştırdığı araç alev topuna döndü. Büyük paniğin yaşandığı anlarda otomobil bir işyerine çarparak durabildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 10:27
        Sürücüsünün çalıştırdığı araç alev topuna döndü!
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        Maltepe'de park halindeki otomobil, sürücüsünün çalıştırdığı sırada alev aldı. Yanmaya başlayan otomobil, biranda hareket ederek kapalı olan tekstil atölyesinin tentesine çarparak durabildi.

        DHA'nın haberine göre yangın, saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kaya Ağdaş, park halindeki aracına binerek çalıştırdı. O sırada otomobilin motor kısmı biranda alev aldı.

        Yanan otomobil hareket ederken, sürücü Ağdaş araçtan indi. Yanarak ilerleyen otomobil, kapalı olan tekstil atölyesinin tentesine çarparak durabildi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü.

        Otomobil kullanılamaz hale gelirken, tekstil atölyesinin kapalı olması olası bir faciayı önledi. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. Otomobilin yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntüsüne yansıdı.

        #haberler
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