Sürücüsü fenalaşan otomobil, yayaya ve iki araca çarptı
Zonguldak'ta sürücüsü fenalaşan seyir halindeki otomobil, önce bir yayaya ardından da iki araca çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 19.08.2024 - 17:33 Güncelleme: 19.08.2024 - 17:33
Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesi Nizam Caddesi'nde sürücü S.G'nin fenalaşması üzerine kontrolden çıkan otomobil, önce yaya B.Y.'ye (26) ardından da kamyonet ve taksiye çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü S.G. ile B.Y, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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