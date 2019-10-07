Feci kaza böyle görüntülendi

07 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kaza Düzce D-100 Karayolu Kaynaşlı mevki'i Ankara istikametine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan Uğur S.’nin idaresindeki 26 DJ 054 plakalı otomobil, D-100 karayolu Kaynaşlı kesimi Karaçalı mevki'inde makas atarak ilerlediği esnada aralarından geçmeye çalıştığı Talat K. yönetimindeki 81 AB 597 plakalı hafif ticari araç ile Altan Y’nin kullandığı 81 AT 666 otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi. Hafif Ticari araçta bulunan sürücü Talat K., Hasan K., Fatma K. yaralandı. Yaralılara, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri ilk müdahalelerini yaparken yaralılar ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Kaza anı ise D-100 Karayolu kenarında bulunan bir dinlenme tesisinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde sürücü makas atarak ilerleyen Uğur S. idaresindeki otomobil, iki aracın arasından geçmeye çalıştığı ve araçlara çarparak hafif ticari aracın devrilmesine neden olduğu görülüyor.
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