Sürücülerin kış kabusunu bitirdi

Sivas-Malatya kara yolunun 55'inci kilometresinde Ulaş ve Kangal ilçeleri arasında yer alan 1750 rakımlı Yağdonduran Geçidi'nde, yıllarca kış aylarında bölgeden geçen sürücüler zor anlar yaşadı.

Bölgede kış aşlarında yaşanan trafik çilesini bitirmek üzere Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından planlanan Yağdonduran Tüneli'nin çalışmalarına 2016 yılında başlandı.

Tünelin açılmasıyla eski geçide kıyasla mevcut yol da 2 kilometre kısaldı. Kış döneminde sık sık kapanan, araçların yolda kalmasına ve kazalara neden olan bölgenin alt kısmına inşa edilen tünel, güzergahta yük ve yolcu taşımacılığı yapanları da memnun etti.

Sürücüler, eskiden kış dönemi kendileri için çileye dönüşen Yağdonduran Geçidi'nin, yeni yapılan tünel sayesinde konforlu bir geçiş imkanı sunduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Tünelin hizmete girmesiyle birlikte bölgedeki karayolları ekiplerinin de iş yükü azaldı.

Çorum ile doğu illeri arasında yük taşımacılığı yapan ve sık sık bu güzergahı kullanan TIR şoförü Doğan Karademir, tünel sayesinde kendilerinin işinin kolaylaştığını belirterek, "Burası sürekli çalıştığımız bir yol. Allah devletimize zeval vermesin. Bu yol, tünel açıldığından beri yolumuzu kısalttı. Daha geniş, daha güzel çıkma avantajı sağladı. Bu yoldan memnunuz. Kar, kış olmasına rağmen yolda durma, kaza gibi olaylar azaldı. Eskiden gitmek için çok zorlanıyorduk. Önümüzde greyder, karayolları ekipleri, zincir ile ilerliyor, mahsur kalınca kurtarılmayı bekliyorduk. Şimdi araçlarımızda zincir olmadan rahat bir şekilde gidip, gelebiliyoruz. Trafiği bu bölgede çok rahatlattı. Kış şartları olmasına rağmen rahat bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.