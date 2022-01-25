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Türkiye sert hissedilen karakış, şehir içi ve şehirler arası yollarda aksamalara neden oluyor, yol ve sürüş güvenliğinin önemini daha da artırıyor.

Lastik üreticisi Petlas da, kış koşullarında sürüş güvenliği için lastik ve araçla ilgili dikkat edilmesi gereken konulara dikkat çekti.

Kış koşulları için özel olarak geliştirilen kış lastiklerinin, kimyasal yapıları ve desenleri ile 7 dereceden soğuk koşullar ve kar için uygun olduklarını vurgulayan Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, "Kış lastikleri yüzeyindeki kerf adı verilen ince lameller sayesinde karı kar ile tutarak üstün yol tutuşu ve karda aracın yola daha fazla tutunmasını sağlar. Kış lastikleri, +7 ile -40 derece arasındaki sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen yumuşak bir bileşime ve karlı, buzlu yollarda tutunmayı artırıcı sırt desenlerine sahiptir" dedi.

Kış lastiği kullanımının fren mesafesini kısaltacağını da kaydeden Özürün, "!Kışın kış lastiği, yazın yaz lastiği kullanıldığında her iki lastiğin yuvarlanma direnci düşük olacağından kullanım ömrü iki katına kadar uzar" şeklinde konuştu.

'ANİ HAREKETLERDEN KAÇININ'

Kış lastiklerinin, ıslak, karlı veya buzlu yollarda araçların kavramasını sağlamak için özel olarak tasarlandığını vurgulayan Erkal Özürün, "Kış lastiklerinin bu özelliği, AB normlarınca onaylanmış olmalıdır. Kış lastiklerinin bu standardı sağladığını gösteren özel bir Üç Tepeli Kar Tanesi (3PMSF-Three Peak Mountain Snow Flake) işareti ile tanımlanır. Bu işareti lastiğin yan duvarında yer alır” bilgisini paylaştı.

Erkal Özürün, karlı yol koşullarında araç kullanımında dikkat edilmesi gereken konular ile ilgili olarak da, "Karlı koşullarda araç kullanırken takip mesafesine özellikle dikkat etmek gerekiyor. Fren mesafelerinin uzayabileceğini ve her an beklenmedik bir durum olabileceğini göz ardı etmemeliyiz. Bu açıdan, normal koşullardakinden daha uzak, güvenli bir takip mesafesi çok önemli. Karlı ve buzlu yol koşullarında araç kullanırken ani direksiyon, fren ve gaz hareketlerinden kaçınmamız gerekiyor" uyarılarında bulundu.