        Haberler Bilgi Gündem Sürücüler dikkat: Ehliyet yenileme için son tarih açıklandı! 2025 Ehliyet yenileme için son gün ne zaman? Ehliyet yenilememe cezası ne?

        Eski tip sürücü belgelerini yenileme süresinin yeniden uzatıldığı duyurulmuştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yoğun başvurular nedeniyle daha önce 31 Temmuz 2025 olarak açıklanan son tarihin ileri bir tarihe ertelendiğini belirtmişti. Yeni düzenlemeyle, vatandaşların mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlamasının hedeflendiği ifade edilmişti. İşte güncel bilgiler...

        Giriş: 24.10.2025 - 20:26 Güncelleme: 24.10.2025 - 20:26
          Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet yenileme süresinin bir kez daha uzatıldığı açıklanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için verilen sürenin, başvuru yoğunluğu nedeniyle 31 Temmuz 2025’in ötesine ertelendiğini duyurmuştu. Bakanlık, kararla birlikte vatandaşların işlemlerini rahatça tamamlamasının amaçlandığını bildirmişti. Detaylar haberimizde...

          EHLİYET YENİLEME İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

          İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen sürenin 31 Ekim'e kadar son kez uzatıldığını açıkladı.

          Açıklama ise şu şekilde:

          "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin SON KEZ UZATILMASI kararlaştırıldı. ARTIK UZATMA OLMAYACAK. Son tarih: 31 Ekim 2025."

          EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

          Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

          Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

          Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

          EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

          Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.

          Vatandaşların 13 lira değerli kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.

