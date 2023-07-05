Feci kazada ölen sürücünün aracından uyuşturucu çıktı

Çanakkale'de meydana gelen kazada otomobilin sürücüsü Ferhat Aslan (41), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Lapseki-Çanakkale kara yolu Kangırlı köyü yakınlarında meydana geldi.

Ferhat Aslan'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp, yağmur suyu tahliye kanalındaki künge çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile otomobilin motoru yerinden fırladı. Kazada sürücü Aslan, hayatını kaybetti. Cenaze, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan otomobildeki aramada, çeşitli türlerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Soruşturma başlatıldı.