Sürücü kursları da "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinden yararlanmak istiyor - İSTANBUL

24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu (TÜSEKON) Başkan Vekili Murat Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yeni tip koronavirüse karşı yürütülen mücadele nedeniyle bir süre önce özel eğitim kurumları ve sürücü kurslarının tatil edildiğini hatırlattı.Bunun, mücadele için çok doğru ve yerinde bir karar olduğunu belirten Tekin, "Biz bu karara uyduk, şu anda eğitim ve öğretime ara vermiş durumdayız. Bu mücadelede devletimizin yanında mutlaka yer alacağız." dedi.
Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta açıkladığı 100 milyar liralık ekonomik destek paketini desteklediklerini ancak paket içerisinde yer almayan eğitim sektörü ve bu sektör içerisinde de en fazla sürücü kurslarının süreçte en ağır darbeyi aldığını anlattı.Yapılan açıklamalar ve yasaklamalar sonucunda işleyişi durdurulan ilk sektörün eğitim olduğunu dile getiren Tekin, şöyle devam etti:
"İstihdam edilen binlerce yönetici, müdür, öğretmen ve sürücü kurslarında çalışan usta öğretici, uzman öğretici, sekreter gibi personelin SGK, stopaj ödemeleri göz önünde tutulmamıştır. Şu anda sürücü kursları kayıt ve eğitim yapamamaktadır. Sürücü kurslarının işleyişinde, diğer eğitim kurumlarından farklı olarak aylık dönemler halinde kayıt yapılmaktadır. Sürücü kurslarının kursiyer gelirleri ile idame ettirildiği göz önünde bulundurulduğunda, kursa gelemeyen, kayıt yaptıramayan, derslikte ve araçta eğitim alamayan kursiyerlerden, ödeme tahsilatı yapılamayacağı için kurumların gelirleri otomatik olarak engellenmiştir."
-3 bin 700 sürücü kursu ve 40 bin çalışan
Murat Tekin, Türkiye genelinde 3 bin 700 sürücü kursu ve çalışan 40 bin kişi bulunduğunu kaydederek, şunları söyledi:"Şu anda bütün sürücü kursları tatil edilmiş durumda. Bizim beklentimiz ve talebimiz, açıklanan paketin içinde mutlaka sürücü kurslarının da yer almasıdır. Sürücü kursları her ay kayıt almak zorunda olan ve aldıkları kayıtların eğitimlerini verdikleri sürece ayakta kalabilen kurumlar. Biz bu hassas dönemde kayıt almayalım, gerekirse kurumlarımızı da kapatalım, hatta sokağa çıkma yasağı ilan edilecekse buna da uyalım ama bu kadar büyük bir aileyi kaderine terk etmek doğru olmaz. Kurumlarımızı bekleyen zor günlerde, devletimizin yanımızda olması gerektiğini düşünüyoruz. Kurumlar vergisi, SGK, KDV, geçici vergi, kredi ödemelerinin ertelenmesi ve kurumlarımızın sıfır faizli kısa dönem olarak kredi desteği beklentisi içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Milli Eğitim Bakanımıza, ekonomik destek paketine sürücü kurslarını da dahil etmeleri çağrısında bulunuyoruz."
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