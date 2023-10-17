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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sürücü koltuğunda ölü bulundu

        Tekirdağ'da bir kişi otomobilin sürücü koltuğunda ölü bulundu

        Tekirdağ'da bir kişi, park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 11:42 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:42
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        Sürücü koltuğunda ölü bulundu
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi Donanma Sokak'ta, park halindeki otomobilde sürücü koltuğundaki kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin Adem Karatepe (54) olduğu belirlendi.

        Cenaze, savcının incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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