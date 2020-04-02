Suruç Emniyet Müdürlüğü emekli bekçileri yalnız bırakmadı - ŞANLIURFA

AA

Suruç ilçesinde de sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'ın talimatıyla 65 yaş ve üstü emekli 3 çarşı ve mahalle bekçisini ziyaret ederek, hazırlanan yardım malzemelerini teslim etti.