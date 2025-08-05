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        Haberler Gündem 3. Sayfa Suruç Belediyesi'ne kaldırım taşlı saldırı | Son dakika haberleri

        Suruç Belediyesi'ne kaldırım taşlı saldırı: Suçüstü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, belediye binasının kapısına kaldırım taşı fırlatıp tekmeyle zarar veren kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 18:15 Güncelleme: 05.08.2025 - 18:15
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        Suruç Belediyesi'ne kaldırım taşlı saldırı
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, belediye binasının kapısına kaldırım taşıyla zarar verdi.

        Olay, dün akşam saatlerinde, Suruç Belediyesi'nin önünde meydana geldi. İsmi açıklanmayan kişi, yol kenarından aldığı kaldırım taşını kapalı olan belediye binasının kapısına fırlattı.

        Şüpheli daha sonra kapıya tekme atıp camı kırdı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi suçüstü yakalayıp gözaltına aldı.

        Vatandaşların tepki gösterdiği şüpheli, olası linç girişimine karşı polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Olay anı, belediyenin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Suruç Belediyesi eş başkanları Ayten Kaya ve Müslim Baran saldırıyı kınadı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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