Sürü halinde yaban keçileri görüntülendi - ERZURUM

AA

Sürü halindeki dağ keçileri, Ormanağzı Mahallesi'ndeki Erzurum-Artvin kara yolu kenarında beslenirken AA kamerasınca kaydedildi.Karadeniz ikliminin hakim olduğu ilçede görüntülenen keçiler, bir süre sonra gözden kayboldu.Doğasever Hakan Selçuk, yaptığı açıklamada, dağ keçilerinin avlanmasının yasak olduğunu, böyle bir güzelliği görmenin ayrıca mutluluğunu yaşadığını belirtti.Erzurum Büyükşehir Belediyesi tanıtım görevlisi Canan Şimşek de görev için geldikleri ilçede dağ keçileriyle karşılaşmaktan dolayı hem şaşkınlık yaşadığını hem de mutlu olduğunu söyledi.Dağ keçilerinin korunmasının doğa için önemine işaret eden Şimşek, yaban hayatına zarar verilmemesi gerektiğini ifade etti.