Altın fiyatları ne kadar? Yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 504,38 liradan cumhuriyet altını fiyatı ise 3.289,99 liradan işlem görüyor. İşte 15 Temmuz çeyrek altın gram altın fiyatları son dakika...