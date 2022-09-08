Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi.

ECB'nin, yüzde 69 ihtimalle tarihinde ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesini beklendiğini anımsatan analistler, Fed'in ise bu ayki toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali halihazırda yüzde 78 düzeyinde bulunduğunu dile getirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 ve 1.680 doların destek, 1.740 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

8 EYLÜL 2022 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları son durum yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Son günlerde dalgalı seyreden altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları canlı alış - satış tablosu...

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ