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        Haberler Televizyon SÜRPRİZ! MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödülü kim aldı? 6 Ekim 2023 MasterChef Türkiye'de ödülü kazanan isim açıklandı!

        MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 6 Ekim 2023 MasterChef'te ödülü kazanan isim

        MasterChef ödül oyunu heyecanı ile 6 Ekim akşamı ekranlara geldi. Ödül oyunu için Şanlıurfa'ya giden mavi ve kırmızı takım yarışmacıları en iyi tabağı çıkarmak için hünerlerini sergiledi. Yarışmanın izleyicileri için "MasterChef ödül oyununu kim kazandı?" sorusunun yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 6 Ekim 2023 Cuma MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 08:00 Güncelleme: 07.10.2023 - 08:00
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        • 1

          MasterChef Türkiye All Star'da heyecan artarak devam etti. Şampiyonların da eklenmesiyle zorluk seviyesi yükselen yarışma programı bu akşam ödül oyunu ile ekranlara geldi. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendirmesiyle ödül sahibini buldu. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödülü kim aldı? İşte, 6 Ekim 2023 MasterChef Türkiye'de ödülü kazanan isim...

        • 2

          MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te ödül oyunun ilk etabını mavi takım kazandı. Mavi takım arasında oynanan bireysel yarışmanın ardından ise ödül oyununun kazananı Barış oldu.

        • 3

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI

          Haftanın ilk eleme adayı Hasan olurken; ikinci eleme adayı ise Cemre oldu. MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayı Kerem ile Tanya oldu. Haftanın 5. ve 6. eleme adayları ise Ayaz ve Eda olarak belirlendi.

        • 4

          MASTERCHEF'TE YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

          Mavi Takım

          Barbaros - Kaptan

          Kıvanç

          Metin

          Tahsin

          Ayaz

          Tolga

          Esra

          Alican

          Barış

          Eda

        • 5

          Kırmızı Takım

          Kerem - Kaptan

          Hasan

          Eren

          Sergen

          Azize

          Dilara

          Cemre

          Batuhan

          Tanya

        • 6

          EN SON MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

          MasterChef'te 1 Ekim akşamı elenen yarışmacı 2018 yılının şampiyonu Uğur Kardaş oldu.

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        BURÇLAR

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