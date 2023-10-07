MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 6 Ekim 2023 MasterChef'te ödülü kazanan isim
MasterChef ödül oyunu heyecanı ile 6 Ekim akşamı ekranlara geldi. Ödül oyunu için Şanlıurfa'ya giden mavi ve kırmızı takım yarışmacıları en iyi tabağı çıkarmak için hünerlerini sergiledi. Yarışmanın izleyicileri için "MasterChef ödül oyununu kim kazandı?" sorusunun yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 6 Ekim 2023 Cuma MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan isim...
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MasterChef Türkiye All Star'da heyecan artarak devam etti. Şampiyonların da eklenmesiyle zorluk seviyesi yükselen yarışma programı bu akşam ödül oyunu ile ekranlara geldi. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendirmesiyle ödül sahibini buldu. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödülü kim aldı? İşte, 6 Ekim 2023 MasterChef Türkiye'de ödülü kazanan isim...
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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te ödül oyunun ilk etabını mavi takım kazandı. Mavi takım arasında oynanan bireysel yarışmanın ardından ise ödül oyununun kazananı Barış oldu.
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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI
Haftanın ilk eleme adayı Hasan olurken; ikinci eleme adayı ise Cemre oldu. MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayı Kerem ile Tanya oldu. Haftanın 5. ve 6. eleme adayları ise Ayaz ve Eda olarak belirlendi.
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MASTERCHEF'TE YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
Mavi Takım
Barbaros - Kaptan
Kıvanç
Metin
Tahsin
Ayaz
Tolga
Esra
Alican
Barış
Eda
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Kırmızı Takım
Kerem - Kaptan
Hasan
Eren
Sergen
Azize
Dilara
Cemre
Batuhan
Tanya
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EN SON MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef'te 1 Ekim akşamı elenen yarışmacı 2018 yılının şampiyonu Uğur Kardaş oldu.
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