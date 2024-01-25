Survivor'da kim elendi? 25 Ocak 2024 Survivor All Star ödül oyununu hangi takım kazandı?
Survivor All Star'da eleme gecesi için heyecanlı bekleyiş başladı. Eleme düellosunda, eleme potasında yer alan, Sercan, Bozok, Turabi ve Özgür'den biri adaya ve Survivor hayallerine veda edecek. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta Seda adaya veda eden ikinci isim olmuştu. Survivor'da elenen yarışmacı kadar, ödül oyununu hangi takımın kazandığı da merak konusu oldu. İşte 25 Ocak 2024 Survivor All Star'da elenen yarışmacı ve ödül oyununu kazanan takım...
- 1
Survivor All Star'da heyecan katlanarak sürüyor. Eleme gecesinde bir yarışmacı adaya veda ediyor. Eleme düellosunda önce ödül oyununda dayanıklılık testi yarışmacılara zor anlar yaşatacak. Kıran kırana geçmesi beklenen eleme düllosunda eleme potasında yer alan 4 yarışmacıdan biri hayallerine veda edecek. Peki, "Survivor kim elendi? 25 Ocak 2024 Survivor All Star kim gitti, ödül oyununu kim kazandı?" İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...
- 2
25 OCAK SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takım ödülü kazanmak için kıyasıya bir rekabete girdi. Kıran kırana mücadelelere sahne olan ödül oyununu kırmızı takım kazandı.
- 3
25 OCAK 2024 SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Elenen yarışmacı düellonun ardından belli olacak. Elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Adaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
-
- 4
ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Eleme düellosunda Sercan, Bozok, Turabi ve Özgür arasında adada kalma mücadelesi verdi. Bozok sakatlığı sebebiyle düelloda yer almadı. Kalan üç yarışmacının içinde eleme bu hafta değil iki hafta sonra gerçekleşecek. Üç aday toplamda 6 galibiyet sayısına ulaşan adaylıktan kurtulacak.
Eleme düellosunda alınan sayılar;
Özgür: 6
Sercan: 4
Turabi: 6
Puanlamaya göre eleme adayı Sercan oldu. Sercan iki hafta sonra erkek elemesinde Bozok ile yarışacak.
- 5
SURVIVOR ALL STAR TAKIM NASIL OLUŞTU?
MAVİ TAKIM
Ogeday Girişken
Yiğit Poyraz
Seda Ocak
Damla Can
Begüm Yücetan
Yasin Obuz
Seda Aktuğlu
Sahra Işık
Hakan Hatipoğlu
Nefise Karatay
Furkan Kızılay
Berna Gözbaşı
Aysun Kesin
- 6
KIRMIZI TAKIM
Nagihan Karadere
Nihat Altınkaya
Bozok Gören
Turabi Çamkıran
Gizem Memiç
Doğukan Manço (Elendi))
Sercan Yıldırım
Pınar Saka
Aleyna Kalaycıoğlu
Ersin Korkut
Merve Aydın
Özgür Tetik
Yunus Emre
Yağmur Banda
-
- 7
GEÇEN HAFTA SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da geçen hafta elenen isim Seda olmuştu.