Analistler, dünya genelinde enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye karşın ekonomik büyümeye dair temkinli yaklaşımın korunması ile piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de New York Fed sanayi endeksi ile Almanya'da ZEW ekonomik görünüm endekslerinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.930 ve 1.940 doların direnç konumunda olduğunu söyledi. İşte 17 Ocak 2023 güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı...

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