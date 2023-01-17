Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
SÜRPRİZ DÜŞÜŞ! Altın fiyatları son dakika: 17 Ocak 2023 piyasalardan çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Altın canlı kuru

Altın fiyatlarında sürpriz düşüş! 17 Ocak 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatı son durum

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Altının ons fiyatı dün günü yüzde 0,3 değer kaybederek 1.915 dolardan tamamlamasının ardından, bugün yüzde 0,31 düşüşle 1.909 dolardan işlem görüyor. Son günlerde rekor üstüne rekor kıran gram altın fiyatı bugün düşüşe geçti. Hareketlilik sonrası yatırımcılar için çeyrek altın, gram altın, yarım altın fiyatını haberimizde bir araya getirdik. İşte 17 Ocak 2023 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı son durum...

Giriş: 17.01.2023 - 13:30 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / AA
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.