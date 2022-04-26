BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu'nun son toplantısının ilk olarak 20 Nisan Çarşamba günü yapılacağı Sağlık Bakanı fahrettin Koca tarafında kamuoyuyla paylaşıldı.

Ancak sürpriz bir şekilde geçtiğimiz hafta çarşamba günü yapılması beklenen toplantı 27 Nisan Çarşamba'ya ertelendi.

Erteleme bilgisini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü 27 Nisan olarak değişti." sözleriyle duyurdu.

Ancak, dün bir sürpriz bi paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım" paylaşımında bulunarak toplantı tarihini bugüne çekti. Yani Bilim Kurulu 26 Nisan salı bgün toplanıyor.