Bilbao Arena'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım ilk çeyreği 19-9 önde bitirdi. İspanyol ekibi soyunma odasına da 36-21 üstünlükle girdi.

Bahçeşehir Koleji üçüncü çeyrek sonunda farkı 6 sayıya (53-47) indirse de son çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Surne Bilbao salondan 80-66 galip ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji ikinci maçında ilk yenilgisini alırken, 2'de 2 yapan Surne Bilbao liderliğini sürdürdü.

Bahçeşehir Koleji, gruptaki üçüncü maçını 1 Kasım Salı günü deplasmanda Çekya'nın ERA Nymburk ekibiyle yapacak.