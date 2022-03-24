Sürmen, ligin bitimine 8 haftalık bir süre kaldığını anımsatarak, "Üç maçı galibiyetle bitirirsek, artık şampiyonluk kesinleşmiş oluyor. Resmi kayıtları bekliyoruz. Resmi kayıtlarla şampiyonluğumuzu ilan etmek durumundayız. Neticede iyi bir takım, iyi bir hoca ve iyi bir yönetimimiz var. Buradan geri dönüleceğini düşünmüyoruz. Onu etkileyecek yapıda, beceride bir kulübü de görmüyoruz." diye konuştu.
Şampiyonluk kutlamalarının Trabzon camiasına yakışır biçimde olması gerektiğini kaydeden Sürmen, şöyle devam etti:
"Kutlamalar Trabzon'da değişik şekillerde yapılabiliyor. Gündeme gelen bazen silah oluyor. Düğünlerde, derneklerde de hep silahla kutlamalara karşı olduk. Şampiyonluk kutlamaları günü gelip yapıldığı zaman, diğer kutlamalarda olduğu gibi yine 'Silaha karşıyız.' diyoruz. Silahı insanların bazıları sevebilir. Silah taşımanın manası başkadır. Başkalarına zarar vermek için kullanmamak gerekir. Hele hele Trabzonspor söz konusu olduğu zaman futbol ile silah hiç yan yana gelmez. O nedenle bizim camiamız gerekli mesajları alıyordur. Herkes birbirine bunları söylüyordur. Şampiyonluğun keyfini çıkaralım, birbirimize, bayraklarımıza sarılalım, şampiyonluk şarkıları söyleyelim. Gelecek yılların şampiyonluk şarkılarını hazırlayalım."
Şampiyonluk organizasyonları yapıldığını aktaran Sürmen, "Sayın başkan ve yönetim kurulu mutlaka kutlamalarla ilgili program yapıyorlardır. Biz divan olarak farklı boyut düşündük. Trabzon futboluna ve Trabzonspor'a şampiyonluk yılında katkı sağlayan alt katmanlar var. ASKF, TUFAD, TSYD, Trabzonsporlu Profesyonel Futbolcular Derneği ve kulübün kuruluşundaki iki ana kulüp İdmanocağı ve İdmangücü'nü ziyaret ediyoruz. Hem bir vefa hem de teşekkür anlamında bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Sürmen, kulübün kurucuları ile bugüne kadar görev almış başkanlarını da Divan Kurulu olarak ziyaret edeceklerini belirterek, "Bu yılı 'Vefa Yılı' ilan ettik. Bunu Sayın Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ile de görüştük, anlaştık. Şampiyonluk konusunda maçlar ilerledikten sonra Hakk'ın rahmetine kavuşmuş olanları mezarı başında, sağ olanları makamında ziyaret ederek kendilerine vefa duygularımızı kurul başkanları olarak bildireceğiz." açıklamasında bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!