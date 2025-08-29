Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Suriye’ye ilk 7 ayda 1,9 milyar dolarlık ihracat - İş-Yaşam Haberleri

        Suriye’ye ilk 7 ayda 1,9 milyar dolarlık ihracat

        Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Suriye'nin yeniden imarının Türk ihracatçısı için büyük bir talep oluşturduğunu belirterek, "İki ülke arasında yılın ilk 7 ayında 1,9 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşıldı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 15:24 Güncelleme: 29.08.2025 - 15:24
        Suriye'ye ilk 7 ayda 1,9 milyar dolarlık ihracat
        Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonunda gerçekleştirilen 62. Şam Uluslararası Fuarı, rekor bir katılımla kapılarını açtı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Suriye’nin başkenti Şam’da uluslararası dev bir organizasyona imza attı. Dünyanın dört bir yanından firmaların ve sektör temsilcilerinin katıldığı fuarın Türk iş dünyasının Suriye’de kalıcı adımlar atmasına katkı sağlaması bekleniyor.

        FUARA YOĞUN İLGİ

        Suriye ekonomisinin geleceğine yön verecek olan fuarın açılışına Türkiye’den Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakan Yardımcıları Özgür Volkan Ağar ve Sezai Uçarmak, İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ile Suriye’den Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve çok sayıda yetkili katıldı. Açılışa katılan Türk ve Suriyeli yetkililer, daha sonra fuarda yer alan stantları gezdi. 46 ülkeden firmaların katıldığı fuarda katılımcılar arasında birçok Türk firma yer aldı. Türkiye’den farklı sektörlerden 33 firma ve kuruluş fuarda 772 metrekarelik stant açtı.

        KİLECİ: TÜRKİYE’NİN BAŞARISI

        Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 62. Şam Uluslararası Fuarı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, fuarla birlikte Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını söyledi. Kileci, “GAİB olarak, Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda kısa sürede böylesine büyük bir organizasyona imza attığımız için ülkemiz adına mutluyuz, gururluyuz. Bu fuar kardeş ülke Suriye’nin yeniden imarında ve kalkınmasında olduğu kadar ülkemiz açısından da çok önemlidir. Türk iş dünyasının Suriye pazarında daha güçlü adımlar atmasını sağlayacak olan bu fuar, karşılıklı ticaretin gelişiminin yanında iki ülke arasındaki barışın, kardeşliğin ve istikrarın da tesisine pozitif katkı yapacak” diye konuştu.

        Yıllardır iç savaş dolayısıyla her tarafı harabeye dönen Suriye’nin gıdadan tekstile, demir-çelikten mobilyaya hemen her sektörden ürünlere ihtiyaç duyduğunun altını çizen GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, Suriye’nin yeniden imarının Türk ihracatçısı için büyük bir talep oluşturduğuna ve iki ülke arasında yılın ilk 7 ayında 1,9 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşıldığına dikkat çekti. İhracatın büyük bölümünün ayçiçeği yağı, un, pirinç, su, kek ve bisküvi gibi temel gıda ürünlerinden oluştuğu ifade edildi. Suriye’ye gerçekleştirilen ihracatın yaklaşık 500 Milyon dolarını GAİB üyelerinin üstlendiğini de belirten Kileci, iki ülke arasında yeniden kurulacak ekonomik ilişkilerin önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekti.

        HEDEF, KAPSAMLI EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI

        GAİB’in Şam’da düzenlediği fuarın gördüğü ilginin memnuniyet verici olduğuna da vurgu yapan Başkan Kileci, şöyle devam etti:

        “Sadece GAİB adına değil ülkemiz adına da son derece başarılı ve önemli bir organizasyona imza attık. Başta Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çok önemli bir fuar. Sadece ticaret odaklı düşünülmeyen, iki ülkenin her anlamda iş birliğinin güçlenmesine katkı yapacak büyük bir organizasyon. Fuar kapsamında ikili iş görüşmelerinin yanında, önemli üst düzey temaslarda da bulunuluyor. Bu kapsamda kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması yapmak için de görüşmeler sürüyor. Ayrıca, sınır geçişleri ve gümrük tarifeleri ile ilgili de karşılıklı görüşmeler yapılıyor, protokoller imzalanması bekleniyor. Biliyorsunuz Suriye ile Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu Kurucu Protokolü'nü imzalamıştık. Bu protokole çok önem veriyoruz. Protokol kapsamında, ticari ve ekonomik ilişkilerimizde karşılaşılan sorunların en üst düzeyde hızlıca çözümünü sağlayacağız. Ayrıca, Türkiye olarak Ticaret Bakanlığımızın öncülüğünde yalnız mal ticaretini değil, hizmetler, kamu alımları, yatırımlar gibi alanları da kapsayacak bir Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın tesis edilmesini hedefliyoruz.”

        Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonunda gerçekleştirilen 62. Şam Uluslararası Fuarı 5 Eylül’e kadar açık kalacak.

