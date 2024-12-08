Suriyelilere tepki gösteren kişiye gözaltı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Esad rejiminin yıkılmasını kutlayan Suriyelilere tepki gösteren A.K.D., polis tarafından gözaltına alındı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Esad rejiminin devrilmesinin ardından kentte yaşayan Suriyeliler sokaklara döküldü. Suriyeliler araç konvoyu oluşturarak Esad’ın gidişini kutladı.
Kutlama yapanların yanına giden A.K.D., Suriyeli gruba tepki gösterdi. Yaşanan gerginliğin ardından A.K.D., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.