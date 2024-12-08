Suriyelilerden Kilis'te kutlama
Suriye'deki muhalif grupların Şam'da kontrolü sağlaması, Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. Kilis'te yaşayan çok sayıda Suriyeli, kentte kutlama yaptı
Suriye'de muhalif grupların başkent Şam’a girmesi ve Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından Kilis'te yaşayan Suriyeliler kutlama yaptı.
DHA'nın haberine göre Suriye'deki muhalif grupların Halep'in ardından bu sabah Şam'da da kontrolü sağlaması, Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı.
Kilis’te yaşayan çok sayıda Suriyeli, araçlarıyla sokağa çıkarak konvoy oluşturdu. Ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na gelenler, sevinç gösterisinde bulundu.