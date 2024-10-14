Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel "Suriyeliler esnafa işkence yaptı" iddiasına yalanlama | Son dakika haberleri

        "Suriyeliler esnafa işkence yaptı" iddiasına yalanlama

        Gaziantep Valiliği, çeşitli basın kuruluşlarında yer alan "Suriyeliler Antep'te esnafı kaçırarak işkence yaptı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, söz konusu videoda yabancı uyruklu şahısların olmadığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 19:21 Güncelleme: 14.10.2024 - 19:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Suriyeliler esnafa işkence yaptı" iddiasına yalanlama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep Valiliği'nin X hesabından yapılan açıklamada, bazı basın organlarında E.Ö'nün yabancı uyruklu şahıslar tarafından kaçırıldığına dair ifadelerin yer aldığı, "Suriyeliler Antep'te esnafı kaçırarak işkence yaptı" başlıklı haberlerin yapıldığı anımsatıldı.

        "ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

        Açıklamada, E.Ö'nün 10 Eylül 2024'te jandarma karakoluna giderek darbedildiğini ve yağmalandığını ifade ederek şikayetçi olduğunun aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Kendisini darbettirerek yağmalattığını iddia ettiği F.D. ve M.D. isimli şahısların ise daha öncesinde 27 Mart 2024 günü emniyet müdürlüğümüze başvuruda bulunduğu, kendilerine şantaj yaptığı ve para istediğini iddia ettikleri E.Ö. hakkında suç duyurusunda bulundukları anlaşılmıştır. Meydana gelen olayda şahısların başvuruları doğrultusunda jandarma komutanlığımız ve emniyet müdürlüğümüz tarafından yabancı uyruklu herhangi bir şahıs tespit edilmemiş, E.Ö. isimli, habere konu şahsın da bu yönde bir beyanı olmamıştır. Söz konusu haberde yayımlanan görüntülere de ulaşılmış, görüntülerde yer alan şahısların yabancı uyruklu olduklarına dair herhangi bir kanıta rastlanmamıştır. Olayla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü soruşturma devam etmektedir."

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzlanda-Türkiye maçına erteleme yok!
        İzlanda-Türkiye maçına erteleme yok!
        İsrail’in yeni hedefi Suriye mi?
        İsrail’in yeni hedefi Suriye mi?
        14 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        14 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Polisi 7 kez bıçaklamıştı! "Pes" dedirten ayrıntı ortaya çıktı!
        Polisi 7 kez bıçaklamıştı! "Pes" dedirten ayrıntı ortaya çıktı!
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        Depremde 76 kişinin öldüğü Atabey Apartmanı'nın bilirkişi raporu davanın seyrini değiştirdi
        Depremde 76 kişinin öldüğü Atabey Apartmanı'nın bilirkişi raporu davanın seyrini değiştirdi
        Tehditle yardım paralarını istediler
        Tehditle yardım paralarını istediler
        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti!
        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti!
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!
        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!
        3. madde tartışması
        3. madde tartışması
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Piyasanın gündemi yine savaş
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"
        Habertürk Anasayfa