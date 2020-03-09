09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Suriyeli veteriner Şanlıurfa'da süt üreticisi oldu - ŞANLIURFA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : - Suriyeli veteriner Saadin el-Sehuv'un hayvanları için kiraladığı ahır- Ahırdaki hayvanlar- Suriyeli veteriner Saadin el-Sehuv'un hayvanlarla ilgilenmesi- Saadin el-Sehuv'un hayvanların yemini incelemesi- Saadin el-Sehuv'un süt sağımı yapması- Saadin el-Sehuv'un konuşması
Suriyeli veteriner Şanlıurfa'da süt üreticisi oldu- Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa'ya gelen Suriyeli veteriner Saadin el-Sehuv, kiraladığı çiftlikte günlük ortalama 220 kilogram süt üretiyor- Saadin el-Sehuv:- "Çiftliği 5 yıllığına kiraladım ve birinci yılını geçiriyoruz. Uzun süre daha bu işi yürütmeyi planlıyorum çünkü severek yapıyorum" Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli veteriner, kiraladığı çiftlikte günlük ortalama 220 kilogram süt üreterek geçimini sağlıyor.Saadin el-Sehuv (39),ülkesindeki iç savaş nedeniyle 5 yıl önce yaşadığı Deyrizor kentinden ailesiyle Şanlıurfa'ya geldi.Üç çocuk babası el-Sehuv, önce market işletti. İşlerinin yolunda gitmemesi nedeniyle bir süre sonra marketi kapatan el-Sehuv, mesleği nedeniyle hayvancılık yapmaya karar verdi.Saadin el-Sehuv, önce kurbanlık yetiştirmeye başladı, büyüttüğü işinde ahır kiralayarak 16 büyükbaş hayvan besleyip süt üreticiliğine adım attı.Bu yıl daha büyük bir ahır kiralayan ve hayvan sayısını 22'ye çıkaran Saadin el-Sehuv, günlük ortalama 220 kilogram süt üretimi gerçekleştiriyor.Suriyeli bir aileye de iş imkanı sağlayan el-Sehuv, hem kendi işinin patronu olmanın hem de sevdiği işi yapmanın mutluluğunu yaşıyor.- "Litresini 2,5 liraya satıyorum"Saadin el-Sehuv, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç savaş öncesinde ülkesinde de hayvancılıkla yakından ilgilendiğini söyledi.Savaştan kaçtıkları için her şeylerini ülkelerinde bırakmak zorunda kaldıklarını anlatan el-Sehuv, "Türkiye'ye geldikten sonra geçimimizi sağlamak için süt ineği, dana ve kurbanlık kuzular beslemeye başladım. Şu anda da sadece süt ineği besliyor ve süt üretiyorum." dedi.Hayvanların süt sağımını makineyle yaptıklarını belirten el-Sehuv, şöyle devam etti:"Süt sağımını her gün sabah ve ikindi vakti gerçekleştiriyoruz. Daha sonra kent merkezindeki küçük işletmelere sütün litresini 2,5 liraya satıyorum. Onlar da bu sütlerden yoğurt, peynir, tereyağı yapıyor. Şu anda içinde bulunduğumuz çiftliği 5 yıllığına kiraladım ve birinci yılını geçiriyoruz. Uzun süre daha bu işi yürütmeyi planlıyorum çünkü severek yapıyorum."Gelecekte hayvan sayısını artırmayı planladığını ifade eden el-Sehuv, büyük bir çiftlik kurma hayalinin bulunduğunu dile getirdi.Saadin el-Sehuv, gününün neredeyse tamamını yeminden aşısına kadar hayvanlarının bakımıyla ilgilenerek geçirdiğini sözlerine ekledi.
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