AA

Suriyeli veteriner Şanlıurfa'da süt üreticisi oldu



Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli veteriner, kiraladığı çiftlikte günlük ortalama 220 kilogram süt üreterek, geçimini sağlıyor. Önce kurbanlık yetiştirmeye başlayan Suriyeli 39 yaşındaki veteriner Saadin el-Sehuv, daha sonra büyüttüğü işinde ahır kiralayarak 16 büyükbaş hayvan besleyip süt üreticiliğine adım attı. Bu yıl daha büyük bir ahır kiralayarak hayvan sayısını da 22'ye çıkaran Suriyeli girişimci, günlük ortalama 220 kilogram süt üretimi gerçekleştiriyor. Yanında Suriyeli bir aileyi de istihdam eden Sehuv, hem kendi işinin patronu olmayı hem de sevdiği işi yapmanın mutluluğunu yaşıyor.