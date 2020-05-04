Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerDünya

Suriyeli oligark Mahluf, rejimin güvenlik bürokrasisine rest çekti

Suriye'de rejimin en zengin ve karanlık iş adamı Rami Mahluf, büyük vergilerle karşı karşıya kalan şirketleri üzerindeki baskıdan ötürü güvenlik bürokrasisini suçlayarak geri adım atmayacağını açıkladı.

04.05.2020 - 15:02 | Güncelleme: ABONE OL
Suriyeli oligark Mahluf, rejimin güvenlik bürokrasisine rest çekti
AA

Suriye'nin iki GSM şirketi Syriatel ve MTN'ye yönelik mali denetimlerde haksızlık yapıldığını savunarak 4 gün önce video paylaşan Rami Mahluf, açıklamalarını sürdürüyor.

Mahluf, sosyal medyadan paylaştığı yeni videoda, kendi desteklediği kurumlar tarafından baskıya uğradığını ve şirket yöneticilerinin alıkonulduğunu anlattı.

Aynı zamanda rejim lideri Beşşar Esed'in kuzeni olan Mahluf, kendisinden itiraz etmeksizin şirketlerinden uzak durmasının istendiğini belirtti.

"Güvenlik bürokrasisi, Esed yanlılarının özgürlüğünü ihlal etmeye başladı. Şirketlerimden feragat etmem istendi. Ben de feragat etmeyeceğim." diyen Mahluf'un önceki açıklamalarına göre söylemini sertleştirmesi dikkati çekti.

Mahluf, "Kimse bunu bekler miydi? Savaşta şirketlerim, güvenlik güçlerinin en büyük finansörü ve destekçisiydi. Kararlar, katlanılamaz, tahammül edilemez, iğrenç ve tehlikeli." dedi.

Mahluf'un nerede bulunduğu bilinmezken, son açıklamasında özellikle güvenlik yapılanmasını hedef alması, bu yapının başındaki isim olan Ali Memluk'la arasında büyük bir çekişmenin başladığı şeklinde yorumlanıyor.

Ali Memluk son dönemde İran'la yakınlaşmaya başlamıştı.

- Rami Mahluf kimdir?

Rami Mahluf, 1990'lardan itibaren Hafız Esad rejiminin sağladığı imtiyazlarla güçlenmeye başlayıp 2000'li yıllarda ülke ekonomisinin yarıdan fazlasını kontrol eden en zengin iş adamı haline geldi.

Yasa dışı yollarla zenginleşme, yolsuzluk ve ekonomik adaletsizliğin sembolü olarak görülen Mahluf, ülkede 2011'de yönetimin reformu talebiyle başlayan halk hareketlerinde protestocuların hedefindeydi.

İç savaşta ekonominin kötüleşmesi ve devlet gelirlerinin azalması üzerine rejimin, Mahluf başta olmak üzere iş adamlarından vergi ve haraç benzeri talepleri arttı.

Rejim, iş adamlarından beklentilerini karşılayamayınca Ağustos 2019'da ülkenin en zengin 29 iş adamına karşı kara para aklama ve terörü finanse etme suçlarından soruşturma başlattı.

Bu süreçte Mahluf ve diğer bazı oligarkların mallarına kısmen el konuldu.

Mahluf'un servetinin önemli bir bölümünün Lübnan ve Avrupa ülkelerinde olduğu tahmin ediliyor.

,Eşref Musa,Ahmad Wais

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Hastalığı onu bu hale getirdi
Hastalığı onu bu hale getirdi
Bu da oldu! Sahile bu halde indi
Bu da oldu! Sahile bu halde indi
Küçük Zeyno büyüdü... Köşe yazarı oldu!
Küçük Zeyno büyüdü... Köşe yazarı oldu!
Yıllara meydan okuyor! Gündeme bomba gibi düştü
Yıllara meydan okuyor! Gündeme bomba gibi düştü
Prof. Dr. Murat Dilmener için meslektaşları anma töreni düzenledi - İSTANBUL
Prof. Dr. Murat Dilmener için meslektaşları anma töreni düzenledi - İSTANBUL
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - BOLU
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - BOLU
Sökeli din görevlilerinden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek - AYDIN
Sökeli din görevlilerinden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek - AYDIN
Polonya’da cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin tartışmalar sürüyor
Polonya’da cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin tartışmalar sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X